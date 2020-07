Das gute Wetter und die warmen Temperaturen hatten allen Warnungen zum Trotz zahlreiche Bootsfahrer angelockt. Allein am vergangenen Samstag waren innerhalb weniger Stunden elf Schlauchboote auf der Isar gekentert, am Sonntag hatten zwei Bootsfahrer in Not einen großen Rettungseinsatz von Feuerwehr und Wasserwacht ausgelöst, bei dem auch ein Hubschrauber im Einsatz war.