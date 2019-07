Promillegrenze für Autofahrer

Autofahrer wissen hier wohl noch am besten Bescheid. So gilt es in Deutschland ab einer Promillegrenze von 0,5 als Ordnungswidrigkeit, ein Kraftfahrzeug ohne alkoholbedingte Ausfälle zu führen. Im Normalfall bedeutet das einen Monat Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro. Doch bereits bei einem Blutalkoholgehalt von 0,3 Promille kann das Fahren unter Alkoholeinfluss als Straftat gelten. Zeigt man für Alkohol typische Auffälligkeiten im Fahrverhalten, drohen eine Geldstrafe sowie ein Fahrverbot von sechs Monaten, bei einem Unfall sind es sogar zwölf Monate.