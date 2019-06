München - In München reiht sich derzeit eine Baustelle an die nächste. Überall wird gebaggert und gebuddelt. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wird nun der Altstadtringtunnel sogar komplett gesperrt. Die Sperrung dauert von Donnerstag, 22 Uhr bis Freitag um 5 Uhr in der Früh.