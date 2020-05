Acht Schlafzimmer, zwölf Bäder Luxus pur! So residieren Harry und Meghan in Beverly Hills

Nur das Beste für die vom britischen Königshaus abgekapselte Familie. Harry (35), Meghan (38) und Archie (1) scheint es in ihrer neuen Wahlheimat USA wirklich gut zu gehen. Kein Wunder, residiert die kleine Familie vor Ort offenbar in einer Villa in Beverly Hills, die vor Luxus nur so strotzt. Wie die britische "Daily Mail" erfahren haben will, nennt das Paar seit Ende März ein 22 Hektar großes Anwesen im Wert von 18 Millionen US-Dollar (etwa 16,6 Millionen Euro) sein neues Zuhause.