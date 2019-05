Am dritten Spieltag der Bundesliga im September gegen Leverkusen hatte sich Tolisso schwer am Knie verletzt und war anschließend für den Rest der Saison ausgefallen. Bis zum Samstag. Niko Kovac wechselte den 24-Jährigen in der 65. Minute überraschend für Javi Martínez (30) ein, durchaus eine mutige Entscheidung des Trainers. Doch Tolisso enttäuschte nicht, er stabilisierte das Mittelfeld und hatte so seinen Anteil am Double-Coup.