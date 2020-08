Bad Reichenhall - Ein 24-jähriger Mann ist bei einem Unfall an einem Berg bei Bad Reichenhall tödlich verletzt worden. Der junge Mann hatte am Donnerstagabend per Handy die Polizei informiert, am Pflasterbachhörndl (Landkreis Berchtesgadener Land) gestürzt zu sein, wie die Polizei am Freitag mitteilte.