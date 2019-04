München - In München gibt es sie bisher nicht - verkaufsoffene Sonntage. Nachdem aus der Politik immer wieder Stimmen laut werden, sie hier und in anderen bayerischen Städten doch bitte einzuführen - so wie jüngst zum Beispiel auch von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger - wollten wir von unseren Leserinnen und Lesern wissen, was sie von der Forderung halten.