München - 844 Löwen sagten ja, 365 nein. Vor fast genau einem Jahr wählten die Mitglieder des TSV 1860 den vorherigen Not-Präsidenten Robert Reisinger zum Oberlöwen. Unter seiner Führung schlugen die Sechzger einen (Konfrontations-)Kurs ohne weitere Darlehen von Investor Hasan Ismaik ein. Eine Tingeltour in der Regionalliga Bayern, einen Aufstieg in die Dritte Liga und unzählige Diskussionen über die Abhängigkeit vom Jordanier später trifft man sich am selben Ort - und erneut steht eine folgenschwere Wahl an.