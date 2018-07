Im Jahr 2016/17, so zeigen die Folien, haben die Sechzger 3.348.082,21 € an Umsatzerlösen erzielt. Im Vorjahr waren es 3.402.853,88 €. Schmidt erklärt weiter, dass man bei der Klärung der Gemeinnützigkeit des Vereins auf einem guten Weg sei.

+++ Scharold spricht - im Video! +++

11.20 Uhr: Scharold erklärt nach dem schlimmen Absturz: "Vieles konnte nur auf den letzten Drücker gelöst werden. Danke an alle Fans, dass ihr für den Verein da wart!" Scharold dankt den Mitgliedern für ihre Beiträge und erklärt, wie wichtig diese für die Nachwuchsförderung des Nachwuchsleistungszentrums sei - und erklärt vollmundig über einen weiteren Mitgliederanstieg: "Lasst uns die 30.000 anpeilen!"

Scharold lobt Daniel Bierofka, die Mannschaft, Kapitän Felix Weber und Günther Gorenzel "Was war das für eine unglaubliche Saison? In jedem Spiel an die Grenzen gehen im Relegations-Rückspiel gegen Saarbrücken nach 0:2 so zurück zukommen. Pff- unglaublich!"

Der Geschäftsführer spricht über die miesen Zahlen und erklärt: "Wir stehen erst am Anfang eines Konsolidierungskurses." Mittelfristig wolle man nachhaltig "die Erlöse steigern und die Ausgabenstruktur senken". Wie? Das erklärt Scharold nicht. Wie man erfolgreich sein werde? Scharold nennt fünf Punkte: 1. Demut, 2. harte Arbeit, 3. ein klares Bild, für was wir stehen - die Rückbesinnung zu den Wurzeln. 4. klare Strukturen, 5. Miteinander - Scharold: "Sechizg ist ein Verein, der für Lagerkämpfe steht. Die letzten Monate zeigen mir: Wir haben mit dem Miteinander Großes erreicht." So müsse es weitergehen. Scharold dankt allen Beteiligten, von Ismaik über Reisinger bis hin zu allen Aufsichtsräten. Das Ziel sei übrigens weiter die Bundesliga. Nur eventuell etwas langsamer als von Ismaik und dessen Lager gefordert.

Kurios, dass der Gschäftsführer mit seiner durchaus gelungenen Rede nur per Video auftritt - Reisinger hatte erklärt, dass eine solche Botschaft reiche. Besonders professionell ist diese Methodik und deren Umsetzung (Scharold war durch den Beifall der Mitglieder teils nicht zu verstehen) freilich nicht. Bleibt abzuwarten, ob sich die Löwen bei der Umsetzung von Scharolds fünf-Punkte-Plan besser schlagen...

+++ Reisinger über Bierofka und Co. +++

11.14 Uhr: Der Oberlöwe erklärt weiter, dass man dem Antrag auf Beendigung des Koperationsvertrags von 1860-Mitglied Ulla Hoppen nach rechtlicher Prüfung nicht habe folgen können. Zudem spricht er über den Sport: "Auf sportlicher Ebene sind wir überzeugt, auf Daniel Bierofka und Günther Gorenzel zu setzen." Reisiner lobt auch die Neuzugänge: "Geholt wurden Spieler, die von ihrer Mentalität zu 1860 passen." Er wertet es durchaus als positives Signal, dass sich Ismaik positiv über die Bierofka-Löwen positiv äußere: "Das kann man als Annäherung werten."

Reisinger dankt am Ende seiner Rede Aufsichtsrat Karl-Christian Bay, seinen Vizes Sitzberger und Heinz Schmidt: "Es war mir eine Ehre, in dieser schweirigen Phase zusammen an Eurer Seite für den Verein zu arbeiten." Reisinger hat fertig - und verweist darauf, dass Geschäftsführer Michael Scharold nun mit einer Videobotschaft habe.

+++ Reisinger über die KGaA +++

11.02 Uhr: Jetzt spricht Reisinger über die KGaA und erklärt, dass die Jugendmannschaften mit Ausnahme der U21 und U19 im e.V. angesiedelt seien. Die Verträge mit Investor Hasan Ismaik bei seinem Einstieg im Jahre 2011 seien unter großem Zeitdruck und der Gefahr der Insolvenz unterzeichnet worden, so Reisinger: "Rückblickend wurde meiner Ansicht nach versäumt, Sie, liebe Mitglieder, entsprechend über die Risiken eines Teilverkaufs des Vereins zu informieren."

Ein Seitenhieb an den Jordanier: "Die Champions League war das Ziel, nur eines hat man sich nie vorgestellt: Dass man sechs Jahre später in die Regionalliga abstürzen würde." Reisinger widerspricht dabei "energisch" der Ansicht: "Es ist doch Ismaiks Geld, damit kann er machen, was er möchte." Großer Jubel im Saal.

Reisinger übt zudem Kritik an seinem Vorgänger Peter Cassalette: "Es sind dieselben Protagonisten, die an anderer Stelle die Abschaffung von 50+1 fordern." Für den Oberlöwen sei daher umso wichtiger gewesen, "Personalentscheidungen mit der Hilfe von 50+1 durchgedrückt. Das habe ich nicht gemacht, weil ich ein böser Mensch bin, sondern wegen der katastrophalen Situation der KGaA. Wir mussten die Notbremse ziehen." Ex-Geschäftsführer Markus Fauser und Co. hätten den Klub wieder auf Vordermann gebracht, Reisinger dankt an dieser Stelle Hauptsponsor "die Bayerische" und weiteren Geldgebern, die in der Stunde der Not zu 1860 gestanden hätten. Reisinger scharf an alle, die eine schnelle Rückkehr nach ganz oben fordern: "Wer von Bundesliga schwadroniert, tut dem Verein keinen Gefallen! Wer ernst genommen werden will, muss realisitische Ziele formulieren."

Reisinger dankt den Mitgliedern für ihre Beiträge - und schießt sarkastisch gegen Ismaik hinterher: "Ich kann mich nicht erinnern, dass jemand mal Genuss-Scheine dafür verlangt hätte."

+++ Reisinger am Pult +++

10.52 Uhr: Jetzt wird's spannend: TOP8 - Berichte. Reisinger übernimmt den Bericht des Präsidenten und beginnt: "Ihr seht: Ich brauch' was zu trinken - könnte länger dauern. Vor genau einem Jahr haben Sie mich zum Präsidenten gewählt. Seitdem ist einiges passiert. Viele der Anhänger hier sind Anhänger des Profifußballs. Dazu werde ich später Stellung nehmen. Ich vertrete den Verein auch mit allen seinen Abteilungen. Darüber möchte ich vorerst sprechen." Reisinger gratuliert unter anderen Magomed Schachidov zum Deutschen Meistertitel sowie Skifahrer und Olympia-Teilnehmer Linus Strasser. Reisinger erklärt, dass man drei Standporte für eine neue Turnhalle in Aussicht habe.

Reisinger erklärt: "Da wächst etwas zusammen, das vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen wäre." Er dankt Vize Hans Sitzberger für sein großes Engagement bezüglich des Amateursportes und erwähnt neben allen weiteren Förderern außerdem Oskar Dernitzky und auch Norbert Oxée vom "Team Profifußball", die sich hier ebenfalls eingesetzt haben.

10.49 Uhr: Dr. Albrecht von Linde und Karl Rauh werden zu Ehrenmitgliedern ernannt und damit auch von der Beitragspflicht befreit.

10.43 Uhr: Unter TOP 6 stehen die 1860-Mitglieder für Totenehrungen auf: Reisinger bittet darum, sich unter anderen für Ex-Präsident Dieter Schneider und die beiden verstorbenen Meisterlöwen "(Atom")-Otto Luttrop und Željko Perušić zu erheben. Nach einer Gedenkminute geht es weiter.

10.37 Uhr: Bauer über die Tatsache, dass sich anfangs keinerlei Wortmeldungen ergeben und aus der KGaA niemand gesichtet wurde: "Das spart uns schon mal eine Stunde Zeit." Die Tagesordnungspunkte 4 (Bestellung eines Protokollführers) und 5 (Genehmigung des Protokolls der Mitgliderversammlung vom 23.07.2017) sind auch abgehakt.

+++ Nur 985 stimmberechtigte Mitglieder! +++

10.32 Uhr: Was wurde im Vorfeld diskutiert und Wahlkampf betrieben: Die Gefolgsleute von Reisinger und dem aktuellen Verwaltungsrat um den Vorsitzenden Dr. Markus Drees gegen das "Team Profifußball" um Vereinsikone Bernhard Winkler. Beide Seiten haben ihre Unterstützer mobil gemacht. Und wer hat es an diesem verregneten Sonntag in den Zenith geschafft? lediglich 985 stimmberechtigte Mitglieder. Die aufgestellten Stühle sind bei weitem nicht voll besetzt.

10.20 Uhr: Weiter geht's mit Tagesordnungspunkt 2: Die ordnungsgemäße Einberufung der Versammlung und die Beschlussfähigkeit des höchsten Vereinsorgans. Die Mitglieder heben ihre Wahlkärtchen hoch. Auch die Tagesordnung (TOP3) wird mit überragender Mehrheit genehmigt.

+++ Warum ein Versammlungsleiter, Herr Reisinger? +++

10.20 Uhr: Präsident Reisinger wird gleich mal gefragt, wieso der Oberlöwe die Versammlung nicht selbst leitet, sondern Versammlungsleiter Daniel Bauer. Reisinger rechtfertigt sich: "Ich habe diese Mitgliderversammlung in Zusammenarbeit mit Herrn Bauer geplant. Dass er uns durch die Veranstaltung führt, entlastet mich und so kann ich besser auf die Fragen eingehen. Es garantiert einen professionellen Ablauf." Applaus und Zuspruch aus dem Publikum.

+++ Reisinger ergreift das Wort +++

10.15 Uhr: Jetzt geht's los! "Liebe Löwinnen und Löwen, ich bedanke mich für zahlreiches Erscheinen und möchte hiermit diese Mitgliederversammlung eröffnen. Dankeschön!", erklärt Reisinger nebst Grüßen an die anwesenden Funktioinäre.

+++ Beginn verzögert sich +++

10 Uhr: Der Beginn der Veranstaltung verzögert sich laut Präsident Robert Reisinger um wenige Minuten.

+++ "Falscher Sechziger" - Der Schlagabtausch der Bosse +++

