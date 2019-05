Hannover - Kapitän Marvin Bakalorz von Hannover 96 glaubt trotz des drohenden Abstiegs und des schweren Auswärtsspiels beim FC Bayern am Samstag (15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) immer noch an eine Rettung des Tabellenletzten. "Was soll ich dazu jetzt sagen? Sollen wir hinfahren und uns ergeben? Das werden wir nicht machen. Du musst dran glauben", sagte der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler in einem "Sportbuzzer"-Interview.