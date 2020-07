Hagen: Relegationsspiele als Praxistest

"Die Relegation wäre eine gute Möglichkeit, Abstands- und Hygienekonzepte in der Praxis zu testen, bevor im September der Spielbetrieb in der Bundesliga beginnt. Die Staatsregierung sollte darüber nachdenken, schließlich findet mindestens eins der Spiele in Bayern statt", sagt das Löwen-Mitglied in einer Presseerklärung.