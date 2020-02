"Tatort: Goldene Zeit" lebt von der starken Besetzung

So richtig golden war die Zeit, an die man sich in diesem "Tatort" (Buch: Georg Lippert, Regie: Mia Spengler) erinnert, freilich nie. Aber damals führten eben noch nicht die Albaner das Geschäft mit harter Hand. Der Täter steht von Anfang an fest, für die Zuschauer und die Ermittler stellt sich die Frage, wer den jungen Mörder beauftragt hat. Dies ist – bei aller Sympathie für Falke und Grosz – vor allem ein Krimi der Nebenfiguren, die hier einen tollen Auftritt hinlegen: Bogdan Iancu als jugendlicher Mörder Matei Dimescu und Michael Thomas als abgehalfterter Kiez-Mann Michael Lübke liefern sich ein tolles Spiel von Distanz und Nähe, Hass und Freundschaft, Todfeinden und Teamspielern.