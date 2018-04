Lewandowski im Abseits - warum gab es keinen Videobeweis?

Für Ex-Kommentator Marcel Reif völlig unverständlich, dass das Videobeweis-Team hier kein Veto eingelegt hat: "Es gab vier, fünf Szenen, wo man sich denkt, sag mal, haben die einen Vogel?", so der Experte. "Dass die in Köln das Abseits von Lewandowski nicht sehen, das muss man mir mal erklären. Klar, da sind Menschen am Werk, aber doch keine blinden!" RTL-Journalist Thomas Wagner pflichtet bei und kreidet Schiedsrichter Dankert zudem an, keine Anstalten gemacht zu haben, sich selbstständig per Videobeweis abzusichern.