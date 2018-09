Ein Verbot der EU-Kommission, die Anteile an der GBW zu erwerben, „gab es nicht und kann es auch nicht geben“, stellte der EU-Rechtsexperte in einem Gutachten im Auftrag der SPD fest. Er habe „noch selten einen beihilferechtlich so eindeutigen Fall“ zu bearbeiten gehabt, sagte König am Montag in München.