Jetzt möchte ich einfach Danke sagen. Danke an alle Löwen, an meine Mannschaftskollegen und unsere unvergleichlichen Fans, die uns immer unterstützt haben. Danke an Daniel Bierofka und Torsten Fröhling, meine Trainer, von denen ich immens viel gelernt habe. Danke an Physio Stephan Rainer – ohne den ich nie so weit gekommen wäre. An meine Jungs Marco, Felix und Eric (Hiller, Weber und Weeger, d. Red.), denen ich verbunden bleiben werde. Ich werde nie vergessen, was wir zusammen erreicht haben. Mit Mohamad Awata habe ich einen Freund fürs Leben gefunden. "Timo Gebhart hat mich ‘Papst’ getauft."