München - Ein sonniger, heißer Frühlingstag vor fünf Jahren, bei der letzten persönlichen Begegnung. Die Sonne stand hoch über Großhadern, als Erich Riedl ins Café Widmann kam, sein Stammlokal in der Heiglhofstraße. Humpelnd, langsam, auf einen Stock gestützt. "Herr Kinast, ich tät mich schon gern mit Ihnen raussetzen", sagte er zur Begrüßung, "aber wissen S’, ich vertrag die Hitz halt nimmer so gut." So blieb man innen drin. Man sah ihm an, wie sehr ihn das Leben plagte und peinigte.