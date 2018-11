Abschied vom Rasen Rafael van der Vaart beendet seine Fußballkarriere vorzeitig

"Ich wollte Fußball-Opa werden, aber das ist leider nicht der Fall. In diesem Moment kann ich nur dankbar sein für all die Jahre, in denen ich Fußball spielen durfte", so van der Vaart. 109 Mal stand er für die niederländische Nationalmannschaft auf dem Platz und feierte mit ihr 2010 seinen größten Erfolg auf internationaler Ebene: die Teilnahme am Finale der WM-Endrunde in Südafrika. Von der Nationalmannschaft hatte er sich bereits vergangenen Monat verabschiedet.