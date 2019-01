"Oder aber wir müssten in München oder an einem anderen Ort, der erst noch gefunden werden muss, ein Gaskraftwerk bauen", so beschreibt CSU-Stadtrat Richard Quaas das Dilemma. Die Zeit drängt – zumindest theoretisch. Viele im Rathaus glauben, dass die Bundesnetzagentur den Unterföhringer Kohleblock ohnehin als systemrelevant einstufen wird, dann dürfte er nicht abgeschaltet werden. Die Entscheidung wird aber erst in mehr als zwei Jahren erwartet – bis dahin einen Bürgerentscheid einfach zu ignorieren, gilt als schwer vermittelbar. "Jetzt sind erstmal wieder die Stadtwerke am Zug", sagte Grünen-Stadtrat Dominik Krause am Sonntag. "Sie müssen erklären, was sie jetzt tun wollen." In Unterföhring auf jeden Fall dürfte es keinen Meinungsumschwung mehr geben. Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer erklärte laut "SZ", ein Gaskraftwerk habe "keinerlei Vorteile".