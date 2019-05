Eine anerkannte Schönheit war die Schalterhalle nie

Als die Gamsgetier Musi am Montagmittag bairisch-volksmusikalisch das letzte Geleit spielt, stehen aber trotzdem viele Münchner in der Halle. Sie denken an all die Momente zurück, die Stimmung ist nostalgisch. Wenn man aber fragt, ob Trauer herrscht, wenn die Schalterhalle samt dem Schwammerl-Vordach endgültig verschwindet, das jahrzehntelang mit der denkmalgeschützten Uhr den Eingang prägte, hört man oft: "Welcher Schwammerl?" Martin Köppen, ein Wahlmünchner seit 2006, kennt ihn. Die Halle war seine erste Begegnung mit München. "Wirklich schade, dass er wegkommt. Die Nierenform ist einmalig", sagt er.