Nicht nur Spitzensportler wie Maria Höfl-Riesch und Lars Riedel gaben sich im Medical Park die Klinke in die Hand, auch Altkanzler Helmut Kohl ließ sich in der Fachklinik für Sportmedizin und Orthopädie behandeln. Doch am 6. April 2016 kam ungebetener Besuch. 50 Ermittler durchsuchten die beiden Wiesseer Kliniken, das Privathaus des Chefarztes sowie die Privaträume von drei Kollegen. In Amerang statteten sie auch dem Unternehmenssitz einen Besuch ab.