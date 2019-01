Dschungelcamp: Streit zwischen Gisele und Doreen

Das Abendessen fällt deshalb üppiger aus, als die letzten Tage. Gisele möchte das Hendl selbst zubereiten, doch Doreen Dietel kommt ihr unwissentlich zuvor. Gisele ist stinksauer und schimpft: "Ich brauche von der Alten keine Unterstützung." Doreen lässt sich Giseles respektloses Verhalten nicht gefallen: "Diese Frau macht mich wahnsinnig, diese Gisela! Wie kann man nur so sein als Mensch? Wie kann man nur so empfindlich sein, so ein Anti-Teamplayer, das ist der Wahnsinn." Und weiter: "Du bist eine egoistische kleine Drama-Queen."