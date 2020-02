Stephanie Jacobs, Referentin für Gesundheit und Umwelt: "Eine Lösung ist in Sicht, die Anlagenbetreiberin arbeitet mit Nachdruck daran, die Geruchsproblematik endgültig in den Griff zu bekommen. Uns wurde zugesichert, dass die stationäre, dauerhafte Abluftreinigungsanlage bis spätestens Ende März in Betrieb genommen werden kann. Wir werden die notwendigen Baumaßnahmen und Nachrüstungen engmaschig überwachen."