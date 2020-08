Abkühlung für Nutzer Die besten Apps gegen sommerliche Hitze

Auch Regen verspricht im Sommer Abkühlung. Apps wie das "RegenRadar" (iOS / Android) werden für gewöhnlich von vielen Verbrauchern dazu genutzt, um zum Beispiel nachzusehen, ob das geplante Grillfest oder ähnliches ins Wasser fallen könnte. Wer auf Regen hofft, erhält hier aber auch die erleichternde Information, wann es womöglich mit einem Schauer endlich etwas abkühlt.

Super praktisch sind unterschiedliche Smart-Apps - hier müssen Nutzer aber zuerst etwas Geld investieren. So lassen sich etwa mit Produkten des Herstellers Eve Systems aus München auch dumme Gerät smart machen. Wer beispielsweise die Steckdosenleiste "Eve Energy Strip" kauft, der kann Ventilatoren und andere Geräte auch per Smartphone oder Sprachsteuerung bedienen, obwohl diese ursprünglich gar nicht dafür ausgelegt sind. So lassen sich etwa auch mobile Klimageräte bereits auf dem Nachhauseweg anschalten, damit die Wohnung vorgekühlt ist, wenn man nach Hause kommt. Vergleichbare Produkte gibt es aber natürlich auch von Konkurrenten wie Philips oder AVM. Je nach Hersteller und Smartphone-Betriebssystem kommen hier jeweils andere Apps zum Einsatz.