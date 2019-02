Mit Liverpool-Trainer Jürgen Klopp verbindet Kovac persönliche Geschichten – auf dem Platz. "Wir haben ja noch gegeneinander gespielt, damals in der 2. Liga, er in Mainz, ich in Berlin. Wir haben schon die Klingen gekreuzt", erzählte der Coach, der von 1991 bis ‘96 bei Hertha BSC spielte. "Was er (Klopp, d.Red.) damals als Spieler vorgelebt hat, lebt er auch als Trainer vor. Das macht ihn authentisch und sympathisch."

Das war ja fast schon so viel Lob wie für seinen Kollegen Baum, den Kovac an diesem Freitag besiegen will: "Meisterschaften werden hinten entschieden. Deshalb wünsche ich mir, dass wir das Spiel gewinnen, und wenn möglich, dann auch zu null."

