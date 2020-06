Die Serie mit unterschlagenen Mietwagen ging weiter. Im Februar mietete ein Serbe einen Mercedes. Er gab an, er werde mit der E-Klasse nach Berlin fahren. Doch dort kam er nie an. Das GPS-Signal des Benz verliert sich kurz hinter der Grenze zu Serbien. Tage später tauchte der 35-jährige Serbe wieder in München auf. Er hatte unter seinem Namen eine weitere Reservierung bei einer Autovermietung am Hauptbahnhof. Als der Mann zusammen mit einem 52-jährigen Bulgaren erschien, um den gemieteten BMW i3 abzuholen, wurden die beiden schon von der Polizei erwartet.