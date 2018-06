Zuletzt war bereits über einen Abschied des 22-Jährigen spekuliert worden. Tage nach den Aufstiegsfeierlichkeiten meldete er sich via Facebook mit emotionalen Worten an die Löwen-Fans, nun ist der Abschied also fix. Der Defensiv-Allrounder kam in der vergangenen Saison viermal in der ersten Mannschaft zum Einsatz, für die jungen Löwen absolvierte er als Kapitän und Leistungsträger 21 Partien und erzielte dabei fünf Treffer. Aigner ist nach Felix Bachschmid (21) bereits der zweite Löwe, der ab der kommenden Spielzeit an der Salzach auflaufen wird.