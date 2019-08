So begründet Rafati die Fehlentscheidung

"Ein Foulspiel von Mölders gegen den Torwart liegt zunächst mal nicht vor, vielmehr gibt der Schiedsrichter den Treffer wegen einer vermeintlichen Abseitsposition von Gebhart nicht. Das kann man deutlich an der erhobenen Fahne des Assistenten sowie dem erhobenen Arm des Schiedsrichters erkennen, was unverkennbar eine Abseitsposition signalisiert", so Rafati. Und weiter: "Gebhart steht jedoch bei der Freistoßausführung nicht im Abseits. Auch nach der Freistoßausführung berührt Mölders den Ball nicht mehr, sodass nur das (erste) Abspiel beim Freistoß maßgeblich ist. Selbst wenn Mölders den Ball berührt hätte, wäre Gebhart nicht in Abseitsposition gewesen. Somit eine Fehlentscheidung, diesen Treffer für 1860 nicht anzuerkennen."