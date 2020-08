Ein 27-Jähriger aus Kolbermoor wollte demnach mit seinem Audi TT von der Staatsstraße 2095 aus nach links in Richtung Seebruck einbiegen, zur selben Zeit näherte sich im Gegenverkehr eine Guppe Motorradfahrer. Während des Abbiegens prallte ein 36-Jähriger aus Waldkraiburg in das Auto und stürzte schwer. Der Mann erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.