Erstmals seit 2009: Münchner Frauenkirche ohne Gerüst

Die Konstruktion an dem fast hundert Meter hohen Turm wurde in den vergangenen Jahren in verschiedenen Abschnitten zurückgebaut. Im ersten Bauabschnitt wurde 2015 bis auf Höhe des sogenannten Oktogons in rund 60 Metern Höhe abgerüstet. Im Jahr 2017 war die Fassadensanierung abgeschlossen, das Gerüst wurde wegen des weiterhin erforderlichen Außenaufzuges nur am westlichen Teil des Südturms belassen. Nun also startet der komplette Abbau.