Ab September erhältlich Disney bringt Micky-Maus-Ohren von Heidi Klum auf den Markt

Am Ende entschied sich Klum für die opulente Kronen-Variante und beendet das Video mit einem Foto, auf dem sie das fertige Produkt auf dem Kopf trägt. In der besagten Disney-Kollektion sind neben Heidi Klum auch Designer wie Vera Wang (69) und Betsey Johnson (76) sowie Schauspielerin Ashley Eckstein (37) und Model Karlie Kloss (26) vertreten. Die ersten Teile sind ab dem 24. Mai in allen Disney-Stores erhältlich. Klum kündigte ihre Tiara-Ohren für den September an.