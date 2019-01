Ab dem 11. Januar Evelyn Burdecki: Im Dschungelcamp wartet nicht nur ihr Ex auf sie

RTL hat alle Kandidaten für die 13. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (ab Freitag, 11. Januar) verkündet. Mit dabei ist auch die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin Evelyn Burdecki (30), die im Dschungelcamp ihre ganz eigene Prüfung bekommt. Denn ihr Ex Domenico de Cicco (35), einst Kandidat bei "Die Bachelorette", ist ebenfalls dabei. Die beiden bandelten 2018 bei "Bachelor in Paradise" an. "Man sieht sich immer zweimal im Leben", meint die 30-Jährige im Facebook-Live-Interview von "RTL.de": "Dann treffe ich ihn halt im Dschungel."