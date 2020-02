Ab 27. März geht es los "Making the Cut": Erster Trailer zur neuen Amazon-Show von Heidi Klum

Am 27. März geht die neue Amazon-Serie "Making the Cut" mit Heidi Klum (46) und Tim Gunn (66) an den Start. Jetzt gibt es den ersten offiziellen Trailer. Darin suchen das deutsche Topmodel und der US-amerikanische Modeberater nach dem nächsten globalen Modelabel. Auf Amazon Prime Video erscheinen jede Woche zwei neue Folgen der zehnteiligen Fashion-Serie. Der Gewinner, der im Finale am 24. April gekürt wird, bekommt eine Million US-Dollar, die er in seine eigene Marke investieren kann.