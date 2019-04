Fachleute finden krebserregendes Asbest im Dämmmaterial

Die böse Überraschung für die Gemeinde: Die Baufachleute fanden in dem Gotteshaus auch Asbest: Die extrem krebserregende Faser findet sich hier vor allem in der Steinwolle: dem Dämmmaterial für die Holzdecke auf dem großen Dachboden der Kirche. Asbest, seit über 20 Jahren in Deutschland verboten, verbirgt sich aber auch in dem Kitt für die Kirchenfenster.