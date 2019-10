Ab 17. November bei Netflix Neuer Trailer zu "The Crown": Die Queen kämpft gegen den Untergang

Die Queen, nach einem Zeitsprung gegenüber Staffel eins und zwei erstmals von Colman verkörpert, blickt in dem Clip sorgenvoll auf ihre bisherige Regentschaft zurück: "Das Land war noch großartig, als ich den Thron bestieg. Das Einzige, was unter meiner Leitung passierte, ist, dass alles den Bach runterging", zweifelt sie sich und ihren Führungsstil an. "Das Land ist pleite. Unsere nationale Sicherheit ist ruiniert. Wir leben nicht mehr in Friedenszeiten", heißt es zudem im Voiceover, während der neue Premierminister Harold Wilson gezeigt wird. Und der will die Royals offenbar so schnell wie möglich loswerden.