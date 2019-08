S-Bahn: Ausweitung des 20-Minuten-Takts

Während an den Wochenenden auf der Stammstrecke nachts gar nichts geht, kann die Deutsche Bahn (DB) wenigstens für den Außenbereich des S-Bahngebiets Positives berichten. Künftig sollen Pendler aus dem Umland insbesondere auf den Linien S1, S7 und S8 in den Morgenstunden in einem verbesserten Takt fahren können. Das hat Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) am Mittwoch bekannt gegeben.