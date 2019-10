Ein neunjähriger Bub wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort reanimiert werden musste und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Doch die Ärzte kämpften vergeblich um das Leben des Neunjährigen Das Kind verstarb am Mittwochnachmittag in der Klinik.