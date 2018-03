Am 19. Februar 1971 ist die erste U-Bahn durch den Münchner Untergrund gerattert. Es war ein Zug der sogenannten A-Reihe, die in dieser Form bis 1983 gebaut wurde. Aus heutiger Sicht: Richtige Oldtimer! Nächstes Jahr will die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) damit beginnen, die Ältesten der alten Züge in den Ruhestand zu schicken. Sie sollen durch moderne Züge ausgetauscht werden. Die ÖDP im Rathaus unterbreitet nun allerdings einen anderen Vorschlag.