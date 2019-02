Wer mehr aus seinem Geld machen will, kommt in Zeiten niedriger Zinsen nicht an Geldanlagen abseits von Tagesgeld und Festgeld vorbei. Doch was sind die richtigen Alternativen? Darüber können Sie sich bei „Geld-Ideen 2019“ am 14. März 2019 im Haus der Bayerischen Wirtschaft aus erster Hand bei Top-Experten informieren. Beginn der Veranstaltung von Abendzeitung, Finanzen100 und FOCUS Online ist 16:30 Uhr.