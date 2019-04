So geschehen auch bei einer 88-jährigen Münchnerin. Sie bekam bereits am 8. April 2019 einen Anruf eines angeblichen Polizisten namens "Bernhard Diehl". Der Gauner erzählte der Seniorin von einem Einbrecher, der ganz in der Nähe festgenommen worden wäre und das auch ihre Wertsachen in Gefahr seien, wie die echte Polizei am Mittwoch mitteilte.