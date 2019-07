Bestimmungen für Kita-Aufnahme komplex

Zukünftig soll auch den Eltern von Kindergartenkindern in Einrichtungen, die nicht der MFF unterliegen, die Gebührenfreiheit ermöglicht werden. In einem weiteren Stadtratsantrag will die SPD-Fraktion Kitas dazu anregen und dabei unterstützen, in die MFF aufgenommen zu werden.