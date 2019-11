"Ich wollte ja auch durch meine Tat ein noch größeres Blutvergießen verhindern", begründete er seine Tat. In einer Zeit, in der sich Millionen Menschen von Nazi-Propaganda steuern ließen oder dachten, man könne nichts tun, handelte der damals 36 Jahre alte Schreiner aus Königsbronn in Schwaben. Er wollte Hitler töten.