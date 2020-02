Münchens Multi-Verleger Hubert Burda hat am Sonntag seinen 80. Geburtstag gehabt (AZ berichtete) – aber gefeiert wurde erst am Montagmorgen. Am Morgen? Genau, in der Burda Bar mit einem fröhlichen Festakt, der unterschiedlicher hätte kaum sein können – von einem Auftritt von Burdas singender Tochter Elisabeth bis hin zu Ministerpräsident Markus Söder, der freilich nicht sang, sondern eine launige Rede hielt.