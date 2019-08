München - Der Kopf wiegt offenbar schwer, sehr schwer. Peter G. (62, Name geändert) vergräbt sein Haupt in seinen auf der Anklagebank aufgestützten Armen. Der Blick ist gesenkt. Unterdessen zählt die Staatsanwältin auf, was er alles getan hat, um sich und seine Privatpatienten zu bereichern. Auf Kosten der Krankenkassen.