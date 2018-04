Das Bier, das Manna der Bayern, landete im Meisterpokal - der kleine Sohn von Keith Aucoin, tat sich als Nachfüller hervor - und lief von dort direkt in durstige Eishackler-Schlünder. Strafbank-König Steve Pinizzotto, der am EHC-Krönungstag auch noch seinen 34. Geburtstag gefeiert hatte und mit zwei Treffern und einem Assist zum Meistermacher avanciert war, gönnte sich eine Ganzkörper-Bierdusche und drückte sein Gesicht in die Meistertorte. "Das ist meine fünfte Meisterschaft. Es wird jedes mal noch schöner. Besser kann man seinen Geburtstag nicht feiern", sagte er der AZ in der Kabine, griff sich das nächste Bier und entschwand in den Spielerpulk, der Jason Jaffray von allen Seiten mit Bier vollspritzte. Der 36-Jährige hatte sich vorsichtshalber eine Skibrille aufgesetzt. "Im siebten Spiel zu triumphieren ist so emotional, das kann man kaum in Worte fassen", sagte Verteidiger Konrad Abeltshauser, der mit seinem 1:1 den Münchner Torreigen eröffnet hatte, "das ist es fast Wert, dass man davor drei Spiele verliert, um diese Gefühle erleben zu dürfen."