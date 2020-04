"Amerikaner gönnten uns eine 'gute Zeit'"

Ernst Langendorf, der amerikanische "Vorreiter" in München, wurde bei der Suche nach dem früheren Oberbürgermeister Karl Scharnagl auf einen Menschenauflauf vor einer Weinhandlung in der Inneren Wienerstraße (heute Einsteinstraße) aufmerksam: "Das Klirren von zerbrochenen Flaschen, das dumpfe Geräusch von Schlägen auf Weinfässer und wüstes Geschrei drang durch die Kellerlöcher ... Da näherte sich ein Jeep der Militärpolizei. Wir hielten ihn an und machten auf die Plünderung aufmerksam. Doch sie lachten nur und sagten: Let them have a good time after so many years of war. Da merkte ich, dass die Militärpolizisten selbst sehr weinselig waren. Sie gönnten uns also eine ,gute Zeit’ nach so vielen Jahren des Krieges."

Auch für unsere Befreier aus Übersee war der erste Tag nach Eroberung der "Wiege der Nazibestie" (so der amerikanische Oberbefehlshaber Dwight D. Eisenhower) kein Tag zum Feiern. Der eigentliche Victory Day folgte ja erst am 8. Mai mit der bedingungslosen deutschen Kapitulation (das Datum gilt in einigen Ländern nach wie vor als Feiertag). Münchens Amis hatten natürlich wichtige Aufgaben, außer der Quartiersuche. Sie mussten zum Beispiel ihren eigenen Straßenverkehr regeln, wo offenbar der Tod drohte (am Isartor hing gleich ein Transparent: "Death is so permanent"). Auch mussten sie Zehntausende von deutschen Kriegsgefangenen bewachen beim letzten Marsch durch Münchens Straßen zu provisorischen Camps.

Ein "ausgedehntes Bad" in der Badewanne von Adolf Hitler

Viele GIs (wir schulfreien Oberschüler übersetzten diesen Ausdruck allzu wörtlich als "Regierungsausgaben") nutzten gleich die ersten kampflosen Tage privat für eine Art Sightseeingtour. Sie bestand in der Besichtigung von Nazi-Relikten und nicht zuletzt in der Sammlung einschlägiger Souvenirs; Nazi-Reliquien wie etwa Parteiabzeichen waren besonders gesucht. Ein bevorzugtes Ziel derartiger Stadtrundgänge war das sogenannte Hitler-Haus am Prinzregentenplatz, wo das 157. Regiment einen Kommandoposten hatte (heute Polizeiinspektion 22).

Neun kleinbürgerliche Zimmer hatte der großdeutsche Führer in dem altmodischen Eckhaus seit 1929 bewohnt, erst zusammen mit seiner 19-jährigen Halbschwester Geli, später mit Eva Braun, der kurz vor dem Ende noch angetrauten Gehilfin seines Leibfotografen Heinrich Hoffmann. Die Miete zahlte anfangs der Münchner Buchverleger Hugo Bruckmann.

Der auf Ozeandampfer spezialisierte Architekt Paul Ludwig Troost schuf die Einrichtung. Nicht besonders geschmackvoll, aber teuer und solid erschien sie dem US-Propagandaoffizier Ernst Langendorf. Er sah ein paar abgeschabte Möbelstücke, zwölf Exemplare der Erstausgabe von "Mein Kampf" sowie die Büste eines unbekannten Mädchens. Lee Miller, die mutige Reporterin in Uniform, die früher mal Fotomodel war, machte in der Wohnung ebenfalls Entdeckungen.

So wohnte Hitler

In der großen Eingangshalle standen Schränke mit Kristallglas und Porzellan. Wäsche und Silber, alles mit Hakenkreuz und den Initialen A.H. Es gab einen Gummibaum und einen schwarzen Gipsadler mit angelegten Flügeln. Die Bibliothek war uninteressant, da alles von persönlichem Wert entfernt worden war. Das Schlafzimmer war mit Chintz tapeziert und das Bett mit dem gleichen Stoff bezogen. Der Nachttisch hatte eine Druckknopfvorrichtung, mit der das Dienstmädchen oder die Wache gerufen werden konnten ... Das Badezimmer nebenan hätte aus einem Einrichtungskatalog stammen können. Verbunden war es mit einem Einbettzimmer, in dem enge Freunde des Führers übernachteten, wenn sie in der Stadt waren.

Auch Lee Miller nutzte Hitlers "physische und geistige Heimat" – diese war allerdings im Krieg meist leer gestanden – als Absteige. Sie schlief in Eva Brauns seidigem Bett. Und nahm in Hitlers Badewanne "ein ausgedehntes, lange überfälliges Bad, während ein wutschnaubender Leutnant mit Seife und Handtuch in der Hand an die verschlossene Badezimmertür klopfte" – so berichtete ein weiterer Augenzeuge der Befreiung, der "LIFE"-Fotograf David Sherman. Er hat die sonderbare Szene sogar abgelichtet.

Vom Autor ist kürzlich erschienen: "Münchner Meilensteine" (Verlag Attenkofer)

Lesen Sie auch: Als das zerstörte München endlich vom Krieg befreit wurde