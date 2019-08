Stadtrat Johann Sauerer (CSU) berichtet von zunehmenden Beschwerden von Anwohnern. "Verständlich“, sagt der CSU-Stadtrat. "Schließlich stehen die Tretroller wie Kraut und Rüben in der Stadt herum.“ An sich sei Sauerer Befürworter der E-Scooter, sagt er der AZ. Aber, fasst er zusammen: "Eine an sich gute Sache, die schlecht umgesetzt wurde.“