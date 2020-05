70 bislang unveröffentlichte Fotos Vor dem "GNTM"-Finale: "Playboy" zeigt mehr Bilder von Simone Kowalski

Am Donnerstag kürt Heidi Klum (46) die neue Gewinnerin von "Germany's next Topmodel" - die Siegerin aus dem vergangenen Jahr hat schon jetzt etwas zu feiern. Simone Kowalski (22) war nicht nur der Titelstar der Mai-Ausgabe des "Playboy", jetzt zeigt das Magazin weitere Bilder, insgesamt gibt es in einer Online-Sonderedition 122 Motive. Zusätzlich zu den bereits mit der Mai-Ausgabe veröffentlichten Fotos präsentiert die "Playboy Special Digital Edition" 70 bisher unveröffentlichte Bilder.