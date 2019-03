Stadt spricht von einmaliger Panne

An diesem Tag sei aus Kapazitätsgründen nur eine Tierärztin eingeplant gewesen, heißt es in der Antwort der Stadt weiter. Diese Tierärztin sei kurzfristig wegen Krankheit ausgefallen. Der Schlachter hat laut Stadt gesetzeswidrig trotzdem mit der Schlachtung der Schweine begonnen. Die in dem Zeitraum unkontrolliert geschlachteten Schweine mussten tatsächlich anschließend vernichtet werden.