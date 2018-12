Straubing - Im Fall des getöteten 62-Jährigen hat die Polizei am Donnerstag einen Tatverdächtigen in Haft genommen. Der 38-Jährige stammt aus dem persönlichen Umfeld des 62 Jahre alten Opfers, wie die Polizei am Freitag mitteilte. "Das Motiv der Tat dürfte im persönlichen Bereich liegen", so die Ermittler, ohne weitere Details zu nennen. Ob es Mord oder Totschlag war, müsse nun die Ermittlungen klären.