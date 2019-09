Unter den neuen Berg am Laimern seien sicherlich auch welche, die "Lust haben das kulturelle Leben hier zu unterstützen", sagt Brandstätter. Dazu gebe es vielerlei Möglichkeiten, die unlängst auf der Internetseite bergamlaimer.info zusammengefasst wurden.

Infrastrukur in Berg am Laim unter Druck

Sorgen bereitet den Menschen im Bezirk etwas anderes: Die Infrastruktur gerät immer stärker unter Druck. Da sind zum einen die jungen Familien, die vermehrt in den Neubaugebieten Baumkirchen Mitte, an der Truderinger Straße sowie im Werksviertel erwartet werden. Ausreichend Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder (den Prognosen zufolge im Jahr 2040 immerhin 2821 Unter-Fünfjährige) fehlen bislang.

Am anderen Ende des Lebens gibt es ebenfalls Engpässe. So erkennt das Sozialreferat Berg am Laims Bedarf an einem Altenheim zwar an, einen geeigneten Standort für eine derartige Einrichtung findet es indes nicht. Und das, obwohl in Berg am Laim den Berechnungen nach zukünftig 14 Prozent der Einwohner älter als 70 Jahre alt sein werden. Der Grund: Es gibt keine Flächen mehr. Kulzer berichtet, dass sich auf einen freien Laden der GWG unlängst 15 Sozialeinrichtungen beworben hätten.

Daueraufreger: Erhöhtes Verkehrsaufkommen

Während es an Wohnraum im Viertel nicht mangelt, sind viele Straßen schon heute verstopft. Die Wasserburger Landstraße verbindet München mit dem Umland, am Leuchtenbergring gelangt man auf den Mittleren Ring, auf der Baumkirchner Straße fädeln sich 24.000 Autos täglich durch die Unterführung in Richtung Autobahn 94.

Das erhöhte Verkehrsaufkommen ist ein Daueraufreger. Vermehrt haben Bürger einer Initiative deshalb Banner an ihre Gartenzäune gehängt. "Verkehrschaos, nein danke!" , steht darauf. Ein grünes Herz ist daneben gedruckt.

Lesen Sie auch: Abriss und Neubau - Ein Viertel im Wandel